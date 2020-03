Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: guida alla scelta dei migliori Starter

Con l'arrivo nei negozi della versione Nintendo Switch di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, gli appassionati del brand si sono ritrovati a fare una delle scelte più difficili di sempre: quella dello Starter. Cerchiamo quindi di scoprire quali sono i migliori Pokémon da selezionare per iniziare questa nuova avventura.

Avviato il gioco per la prima volta, dovrete infatti selezionare il vostro Pokémon iniziale tra i seguenti:

Bulbasaur

Charmander

Squirtle

Pikachu

Meowth

Psyduck

Machop

Cubone

Eevee

Chikorita

Cyndaquil

Totodile

Treecko

Torchic

Mudkip

Skitty

Se non volete effettuare la scelte in base alle vostre preferenze estetiche ma volete ottenere i migliori risultati sin da subito creando la Squadra di Soccorso perfetta, allora dovreste tenere bene in considerazione che tra i primi boss impegnativi che si possono trovare nel gioco troviamo: Skarmory, Zapdos, Moltres e Articuno. Per questa ragione, la scelta più saggia da fare sarebbe quella di selezionare Pikachu, il tenero Pokémon che ha in dotazione mosse di tipo Normale e altre utili a contrastare creature di tipo Ghiaccio, Roccia, Folletto, Terra e Acqua. Ovviamente anche il più famoso dei Pokémon ha le sue debolezze e per compensare tali mancanze vi suggeriamo di selezionare Charmander come suo Accompagnatore. Una simile scelta permette così al giocatore di contrastare anche gli avversari di tipo Drago, Psico, Spettro, Erba, Ghiaccio e Coleottero soprattutto quando il nostro mostriciattolo si sarà trasformato in un possente Charizard. Se i due Pokémon in questione non dovessero proprio piacervi, potete selezionarne uno di tipo Acqua e uno di tipo Fuoco per avere un vantaggio nelle prime fasi dell'avventura.

