Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX per Nintendo Switch è in offerta

Pokémon Mistery Dungeon: Squadra di soccorso DX, il remake dei giochi Pokémon Mystery Dungeon: Squadra rossa e Squadra blu usciti originariamente su Nintendo DS, è un videogioco di ruolo e avventura sviluppato da Spike Chunsoft, il primo remake della serie Pokémon Mystery Dungeon, pubblicato il 6 marzo 2020 per Nintendo Switch.

Il titolo è in vendita al prezzo più basso di sempre, bastano infatti 38,99 euro per acquistare il gioco, scontato del 35% dal prezzo di listino, non è consueto acquistare un'esclusiva per Nintendo Switch ad un prezzo così scontato. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità a partire dal 31 luglio, ma molto probabilmente verrà spedito prima.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.