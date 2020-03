Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX ora su Nintendo Switch: trailer di lancio!

Dalle ceneri di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, la serie spin-off della saga Game Freak fa il suo ritorno sul mercato grazie.

Trai titoli più attesi del catalogo dei nuovi giochi Nintendo Switch di marzo 2020, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX rappresenta infatti un remake dei giochi Game Boy Advance e Nintendo DX. La produzione, targata Spike Chunsoft, è disponibile da oggi, venerdì 6 marzo, sulla console ammiraglia della Casa di Kyoto. Per celebrare il ritorno del dungeon crawler a tema Pokémon, il team Nintendo ha pubblicato un ricco trailer di lancio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: come di consueto, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Il filmato offre una breve ma efficace introduzione alle caratteristiche essenziali dell'esclusiva Nintendo Switch. In particolare, viene rammentato che il giocatore non impersonerà un Allenatore, ma un essere umano trasformatosi in un vero e proprio Poket Monster. Nei panni della creatura, avrà inizio un'avventura volta a scoprire l'origine delle misteriosi catastrofi naturali che stanno colpendo l'habitat dei Pokémon. Per scoprire la verità, sarà necessario allearsi con altre creature ed avventurarsi in una miriade di dungeon procedurali.



Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente la nostra recensione di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.