Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX: la Video Recensione di Cydonia

Il nuovo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX sta per arrivare in esclusiva su Nintendo Switch e, a pochi giorni dalla sua uscita, vi proponiamo la nostra Video Recensione con il giudizio di Francesco "Cydonia" Cilurzo.

Per chi non lo sapesse, il nuovo titolo non è altro che una riedizione dell'apprezzatissimo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso (disponibile nelle due versioni Squadra Blu e Squadra Rossa in pieno stile Pokémon), il quale ha fatto il proprio debutto nel 2006 su Game Boy Advance e Nintendo DS. Nel filmato allegato alla notizia è quindi possibile scoprire tutti i dettagli sul gioco, il quale sembra vantare uno stile grafico di tutto rispetto e qualche piccolo problema legato alla natura roguelike che lo rende piuttosto ripetitivo. Nel caso in cui voleste sapere proprio tutto sul gioco, sappiate che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale della recensione di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, sempre ad opera di Cydonia.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 6 marzo 2020 in esclusiva sulla console ibrida Nintendo. I più curiosi possono inoltre provare una demo di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, scaricabile gratuitamente sull'eShop.