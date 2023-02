Pokémon Mystery Dungeon sta per tornare? Avvistamenti sospetti lo suggeriscono

Tra le serie spin-off di Pokémon più apprezzate, Pokémon Mystery Dungeon è al momento ferma dal 2020, anno in cui Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX fece il suo esordio su Nintendo Switch. Ma non è da escludere che novità per il brand siano in arrivo prossimamente.

All'interno del codice sorgente di Pokémon Together, sito web recentemente lanciato da Nintendo in vista del prossimo Pokémon Day in programma il 27 febbraio 2023, i dataminer hanno infatti trovato riferimenti a Spike Chunsoft, la software house responsabile dei vari episodi di Pokémon Mystery Dungeon. Ciò ha quindi portato alcuni fan ad ipotizzare che un possibile nuovo esponente del brand sia attualmente in sviluppo, e che novità potrebbero arrivare già in occasione del prossimo, imminente Pokémon Day.

Chiaramente la presenza di Spike Chunsoft tra le righe di codice del portale potrebbe anche non avere alcun effettivo significato, pertanto si tratta di un'ipotesi da prendere con le pinze in attesa di aggiornamenti concreti da parte degli sviluppatori o di Nintendo. Nella nostra recensione di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX emerse come la produzione per Switch fosse di buon livello, sebbene comunque lontana dall'eccellenza. Un nuovo episodio potrebbe essere dunque l'occasione per migliorare gli aspetti meno riusciti del remake e portare così la serie verso nuove vette qualitative.