Pokemon: Nintendo e Game Freak hanno registrato il marchio 'Armored Mewtwo'

L'annuncio ufficiale di Pokemon Spada e Pokemon Scudo ha dato il via, come da tradizione quando parliamo di un nuovo Capitolo della Serie Pokemon, ad un ampio numero di ipotesi e speculazioni.

Alcune dei rumor più diffusi sembrano basarsi su di un misterioso post anonimo apparso sulla piattaforma 4chan in data 21 febbraio, ma successivamente rimosso. Il contenuto di quest'ultimo è stato infatti rivalutato in seguito al reveal ufficiale dei due nuovi capitoli Pokemon, avvenuto durante il Pokemon Direct del 27 febbraio. Il post aveva infatti correttamente indicato Pokemon Spada e Pokemon Scudo come nuovi Titoli ed aveva predetto una Regione di Gioco ispirata alla Gran Bretagna.

Tra le altre presunte informazioni diffuse su 4chan, risultava presente un riferimento a delle "Armored Evolutions", che potremmo tradurre con Evoluzioni Corazzate o in armatura, e a delle versioni "Armored" di Pokemon quali Mewtwo, Charizard, Flygon e Zeraora. Parte della Community ora ricollega questo riferimento alla scoperta di un marchio registrato in Giappone da Nintendo e Game Freak: "Armored Mewtwo". Realizzare una connessione diretta tra quest'ultimo ed un'eventuale feature ancora non annunciata di Pokemon Spada e Scudo non sembra tuttavia immediato. Come fatto notare da parte della Community tale dicitura potrebbe infatti essere collegata al Film Pokemon Mewtwo Stikes Back: Evolution o ad altri prodotti a tema Pokemon.



Come ogni qualvolta si parli di rumor o presunti leak, invitiamo Lettori e Lettrici a rammentare che si tratta di informazioni assolutamente non ufficiali e non confermate. Per sapere esattamente cosa indichi la registrazione di tale marchio possiamo infatti solamente attendere eventuali comunicazioni in merito da parte di Nintendo e Game Freak.