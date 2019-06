Pokemon e Nintendo: quattro chiacchiere con Cydonia lunedì 3 giugno alle 17:00

Anche quest'anno l'Electronic Entertainment Expo si prepara ad aprire i battenti, portando con sè il consueto carico di entusiasmo e aspettative da parte della community videoludica.

Everyeye si prepara a tenervi compagnia anche nel corso degli ultimi giorni che ci separano dall'inizio delle prime conferenze. Proprio nel corso della giornata di oggi, lunedì 3 giugno, accogliamo come ospite Cydonia di Pokemon Millenium, personalità che (insieme a Chiara) seguirà l'evento di Los Angeles insieme alla redazione, con particolare focus su Pokemon ed i prodotti Nintendo. L'appuntamento è fissato per le ore 17:00: non mancate dunque di sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye per discutere insieme a noi dell'ormai più che imminente E3 2019.

Tra gli argomenti di discussione non potrà ovviamente mancare l'attesissimo Pokemon Direct del 5 giugno, lo streaming avrà una durata pari a circa 15 minuti e sarà interamente dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo, i due nuovi capitoli della serie Game Freak attesi sulla console ibrida entro la fine del 2019. Spazio inoltre anche per il Nintendo Direct E3 2019, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 di martedì 11 giugno e fornirà aggiornamenti sui prossimi titoli in arrivo su Nintendo Switch!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che i Q&A da Los Angeles andranno in onda tutti i giorni - dal 6 al 13 giugno - alle ore 17:00. Per l'intera durata della fiera aggiorneremo il canale Telegram ed i nostri profili Facebook Instagram con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi visti e provati, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città, per farvi vivere l'evento videoludico più atteso dell'anno a 360°. Volendo, potete anche iniziare a seguire i profili social dei nostri inviati: Francesco Fossetti