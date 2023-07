Questo Pokémon non riceve una nuova carta da 16 anni: sapete quale è?

Tutti conosciamo il "caso" delle carte Pokémon di Kadabra, che latitano nel GCC Pokémon da poco dopo il suo lancio a causa di una disputa legale con il prestigiatore Uri Geller. In pochi, invece, sapranno che c'è anche un altro Pokémon che non compare nel GCC dal lontano 2007: sapete di quale mostriciattolo si tratta?

Stiamo parlando di Bonsly, il Pokémon Bonsai introdotto a Sinnoh. Bonsly ha goduto di una certa fama nell'anime, poiché è stato per qualche tempo un compagno di avventure del capopalestra Brock, tra i principali comprimari di Ash fino al suo ritiro dall'anime Pokémon lo scorso marzo. Similmente, Bonsly è apparso in vari videogiochi del franchise, tra cui anche Pokémon Scarlatto e Violetto.



Nel TCG, però, il Pokémon baby non ha mai goduto di grande fama. Esso è stato introdotto con il set base di Diamante e Perla, rilasciato il 30 novembre 2006 in Giappone e il 23 maggio 2007 in Europa e Stati Uniti: il set, d'altro canto, conteneva gran parte del Pokédex di Sinnoh, il che spiega perché anche il piccolo Bonsly ne facesse parte. La carta dedicata al Pokémon Bonsai lo ritraeva a terra, piangente, e non sembra aver fatto breccia tra il pubblico.

Ciò spiega perché Bonsly non ha mai ricevuto una seconda versione nel Trading Card Game dei mostriciattoli tascabili. O meglio, non l'ha ricevuta fino ad oggi: nelle scorse ore, infatti, The Pokémon Company ha svelato che Bonsly tornerà nell'espansione Ossidiana Infuocata, il nuovo set del GCC in arrivo l'11 agosto anche in Italia.



Il Pokémon sarà una carta Comune, avrà 30 PS e sarà ancora una volta di tipo Lotta. A questo giro, però, Bonsly non viene ritratto in lacrime, ma mentre passeggia per le colline di Paldea, nei pressi di un Pokémon Center. Insomma, non resta che sperare che, a questo giro, il mostriciattolo convinca i fan e inizi ad essere stampato più spesso!