Pokémon, la nona generazione si avvicina? Nuovo gioco in cantiere per The Pokémon Company

Con già due nuovi capitoli del franchise in arrivo, sembra che The Pokémon Company stia lavorando dietro le quinte ad un ulteriore gioco della serie dedicata ai mostriciattoli di Nintendo. Questo è almeno quanto traspare dal profilo Linkedin di un membro della compagnia.

Come potete osservare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato più in basso, tra i progetti in cui The Pokémon Company si trova attualmente impegnata figura anche "un gioco non annunciato di Pokémon". Sappiamo bene come Nintendo abbia già svelato al pubblico Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake degli storic capitoli pubblicato originariamente nel 2006, e Leggende Pokémon Arceus, primo esponente di una nuova serie caratterizzato da una deriva maggiormente action e meccaniche RPG avanzate ispirate a Monster Hunter Stories.

La speranza comune, a questo punto, è quella di vedere presto un nuovo episodio che ci presenti finalmente la nona generazione di Pokémon. È molto probabile che Game Freak e The Pokémon Company stiano dando forma alla nuova ondata di mostriciattoli, tuttavia Nintendo continua a rimanere imperscrutabilmente in silenzio, possibilmente anche per non rubare la scena ai giochi della serie già annunciati.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente arriveranno il 19 novembre su Switch, mentre Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile sempre in esclusiva sulla console ibrida a partire dal 28 gennaio 2022.