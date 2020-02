Pokémon, nuove scoperte: pubblicato un teaser per una creatura inedita!

Mentre si avvicina il Pokémon Day 2020, che avrà luogo il prossimo 27 febbraio. Mentre si attende il reavel di un nuovo Pokémon per l'occasione, l'account Twitter ufficiale dedicato alle creature Game Freak ha pubblicato un misterioso teaser.

Come potete infatti verificare dal cinguettio disponibile in calce a questa news, sul social network ha fatto la sua misteriosa comparsa la silhouette di una misteriosa creatura. Al momento è possibile visionarne solo la sagoma, che si staglia completamente nera su di uno sfondo rosa, bianco ed azzurro. Nessun indizio in merito alla possibile identità del Pokémon; l'immagine è stata infatti accompagnata da un messaggio decisamente sintetico: "Scoperto un nuovo Pokémon?! Restate sintonizzati Allenatori...".



La stessa immagine era recentemente emersa in rete, tramite un leak delle pagine della rivista giapponese CoroCoro. Le informazioni attualmente a disposizione della community Pokémon sono decisamente scarse. La creatura dovrebbe essere la protagonista del prossimo film dedicato al franchise, dal titolo "Coco", ma i fan ipotizzano che potrebbe realizzare il proprio debutto anche su altri lidi, differenti dalle sale cinematografiche. Non è infatti da escludere che il Pokémon possa farsi strada in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, approdando nella Regione di Galar tramite DLC. Possibile anche una sua partecipazione ai molteplici eventi speciali di Pokémon GO.



Per saperne di più, non resta che attendere ancora qualche giorno!