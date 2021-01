Pokémon, il nuovo capitolo sarà annunciato a breve? Si intensificano i rumor

Sembra che ci siano delle grandi sorprese all'orizzonte per i fan della saga di Pokémon. Questo, almeno, è quanto è stato dichiarato dall'ultimo cinguettio di KeliosFR, leaker ritenuto generalmente affidabile e responsabile del sito web Pokekalos, interamente incentrato sui mostriciattoli di Nintendo.

Come riportato nel tweet che trovate in calce alla notizia, The Pokémon Company starebbe preparando dei grossi annunci in vista del 25° anniversario dell'amato franchise, che cadrà per la precisione il prossimo 27 febbraio. Proprio per questa data, si vocifera di un nuovo Pokémon Direct in cui verranno svelati i nuovi progetti riguardanti la serie, che andranno a toccare sia i giochi mobile (Pokémon Master/GO), sia - parrebbe di capire - il nuovo capitolo della serie principale. Lo stesso KeliosFR aveva suggerito il possibile annuncio di un remake di un vecchio episodio della serie: che si tratti del tanto vociferato Pokémon Diamante & Perla? Qualcuno, nell'attesa, ha già provato a reimmaginare il titolo realizzato in Unreal Eninge...



Insomma, il tipo di ricorrenza lascia ben sperare in vista di eventuali annunci da capogiro, ma come al solito in questi casi, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, in attesa che sia Nintendo stessa a svelare i suoi programmi. E voi cosa sperate per il futuro di Pokémon? Vi piacerebbe davvero un remake, o preferireste l'arrivo della nuova generazione?