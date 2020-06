Pokémon, nuovo gioco in cantiere: Game Freak assume per lo sviluppo!

Gli ultimi mesi hanno visto diverse novità sul fronte delle creature di casa Game Freak, che si sono viste protagoniste di numerose iniziative nell'ambito del mondo videoludico.

Dopo il ritorno della dello spin-off dungeon crawler con il remake per Nintendo Switch (di cui il nostro Cydonia vi ha parlato nella sua recensione di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX) e la presentazione del Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, sembra che qualcos'altro sia in dirittura di arrivo.



A suggerirlo è una campagna di assunzioni avviata da Game Freak, team attualmente composto da circa 150 membri. La software house è infatti alla ricerca di 23 nuovi talenti, tra artisti e programmatori, da aggiungere alle proprie fila. I nuovi assunti, riporta la traduzione dal giapponese realizzata da Gamekyo, saranno assegnati allo sviluppo del nuovo capitolo della serie principale di Pokémon. Che la Nona Generazione di bizzarre creature sia attualmente già in fase embrionale presso gli studi di Game Freak?

In attesa di scoprire che cos'ha in serbo il team per la community di Allenatori e Allenatrici, ricordiamo che manca ormai pochissimo alla pubblicazione del primo contenuto aggiuntivo per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. In attesa dell'esordio, il nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo discute delle caratteristiche del DLC Isola dell'Armatura.