Pokémon: in origine i giocatori avevano fruste, ma per Game Freak era 'troppo crudele'

Scoprire retroscena sul passato delle serie videoludiche più celebri è un must assoluto per tanti appassionati, e un intero canale Youtube, il popolare Did You Know Gaming, non a caso è specializzato proprio su questi dettagli. E di recente ha fatto emergere diverse curiosità sulle origini di Pokémon, in particolare su una sinistra caratteristica.

Traducendo un libro di 100 pagine scritto da Akihito Tomisawa, sviluppatore di Game Freak, Did You Know Gaming ha scoperto alcuni dettagli sui contenuti pensati originariamente per la prima generazione Pokémon (rappresentata in occidente da Rosso, Blu e Giallo) e cosa i giocatori avrebbero collezionato nel corso della partita: al posto delle ormai famosissime medaglie ottenute sconfiggendo i Capipalestra, lo scopo degli utenti sarebbe stato conquistare delle speciali cinture in stile arti marziali dai diversi colori, che potevano addirittura essere utilizzate come fruste sui propri Pokémon.

"Il team di sviluppo aveva deciso che gli umani avrebbero avuto un 'ranking' come allenatori di Pokémon. L'idea iniziale prevedeva che se un Pokémon del giocatore avesse raggiunto un certo livello di forza, avrebbero conquistato una cintura proprio come un qualunque artista marziale", riporta un passaggio del libro, che aggiunge il particolare dettaglio: "Non ci sarebbero state solo cinture bianche e nere come nello Judo, ma molti più colori. E se puoi ricevere una cintura, perché non utilizzarla come una frusta d'allenamento?"

Alla fine, però, Game Freak scartò l'idea ritenendola eccessiva, optando invece per l'approccio più amichevole visto poi in tutta la serie prodotta da Nintendo: "In definitiva era troppo crudele spingere il giocatore a frustare i propri Pokémon, dunque l'idea venne eliminata. La loro relazione con il giocatore doveva essere più amichevole, come quella tra padrone e animale da compagnia. Per questo si optò quindi per la conquista di medaglie". Nonostante ciò, gli sprites di diversi allenatori avversari sono raffigurati proprio con fruste in mano, prova del fatto che questa caratteristica era stata seriamente pensata da Game Freak nelle fasi iniziali di sviluppo.

