Pokemon Oro e Argento contenevano una mappa più grande e creature inedite

Il sito The Cutting Room Floor ha effettuato un datamine sulla demo di Pokemon Oro e Argento proposta nel 1997, scoprendo che all'interno del gioco era contenuta una mappa più grande. Rivelata anche la presenza di diversi Pokemon che poi sarebbero arrivati nelle generazioni successive.

Oltre a contenere le regioni di Johto e Kanto, la mappa inclusa nella demo di Pokemon Oro e Argento comprendeva anche le isole di Hoenn e Sinnoh, due aree che sarebbero poi arrivate rispettivamente con la terza e la quarta generazione della serie. Rispetto alle versioni finali del gioco uscite nel 1999, inoltre, nella demo troviamo la presenza di alcune feature come lo skateboard per spostarsi, il miele (introdotto in Diamante e Perla) e i Pokemon che seguono il giocatore (come visto in HeartGold e SoulSilver).

Cosa ancora più interessante, nella versione dimostrativa del 1997 c'erano anche delle creature inedite, senza contare la presenza di alcune evoluzioni che sarebbero arrivate solo in seguito (quelle di Tangela e Lickitung) e di altre ancora che addirittura non avrebbero mai visto luce (Qwilfish, Pinsir e Ditto). Se siete curiosi di vedere tutti i Pokemon inclusi nella demo di Oro e Argento, potete dare un'occhiata agli sprite 2D raccolti nell'immagine proposta in calce.

Restando in tema con la serie, ricordiamo che questa settimana è arrivato l'annuncio di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, i nuovi capitoli in arrivo su Nintendo Switch il 16 novembre.