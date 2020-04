Pokémon Oro e Argento: un leak mostra il design Beta dei Pokémon di seconda generazione

Due anni fa, è trapelato in rete il codice della demo di Pokémon Oro che Nintendo preparò per il suo Space World del 1997, permettendo ai fan di scoprire alcuni interessanti dettagli sullo sviluppo e sugli elementi scartati dalla versione finale.

Ebbene, i data miner sono riusciti a mettere le mani su una demo più recente sviluppata invece per il Nintendo Space World 1999, e la scorsa notte hanno prontamente diffuso in rete gli sprite e i design preliminari di tantissimi Pokémon di seconda generazione, come Pichu, Raikou, Celebi e altri. A questo indirizzo trovate le immagini di tutte le creature nella loro scheda a colori originale giapponese. Come Dr. Lava fa notare, il leak ha una rilevanza storica da non sottovalutare, poiché se accoppiato ai dati estratti dalla demo del 1997 e dal gioco finale permette di osservare l'evoluzione del design di molti Pokémon, come Sneasel nell'immagine allegata in basso.

Quello di cui vi abbiamo parlato è stato solo l'inizio, poiché poche ore dopo sono apparsi in rete pure gli sprite dei Pokémon estratti da una build coreana di Pokémon Oro e Argento datata 1997, quindi ancora più vecchia della precedente. Gli sprite, tutti raccolti su questa pagina, sono in bianco e nero, e oltre ai Pokémon di nostra conoscenza raffigurano anche design alternativi di alcune creature e Pokémon scartati che non si erano mai visti nelle versioni complete di Oro e Argento.

Si tratta di un leak bello grosso che getta luce sul passato di uno dei franchise più celebri di sempre. Il materiale è così tanto che i fan stanno ancora cercando di catalogarlo per analizzarlo al meglio. Lo stesso Dr. Lava ha promesso di pubblicare un articolo approfondito nelle prossime ore. Quelli di oggi non sono gli unici leak sui Pokémon di questo periodo, dal momento che pochi giorni fa sono spuntati dei dettagli sul misterioso Pokémon Rosa.