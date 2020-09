Pokémon Oro e Argento: Nintendo registra nuovi marchi, si tratta dei remake per Switch?

Proprio nel giorno del 131° anniversario di Nintendo, l'azienda di Kyoto sta facendo sognare i fan a causa della registrazione di ben due nuovi marchi legati a Pokémon Heart Gold e Soul Silver.

La registrazione di questi trademark, emersa in rete solo oggi, risale invece alla prima settimana di settembre, dal momento che la Grande N ha effettuato il processo lo scorso 7 settembre 2020. Stando alle informazioni diffuse in rete dal portale JapaneseNintendo, ciascuno dei marchi in questione copre 50 prodotti e servizi, alcuni dei quali non sono necessariamente legati al mondo dei videogiochi. Secondo gli appassionati, questo non è altro che un chiaro indizio dell'arrivo in futuro del remake di Pokémon Oro e Argento su Nintendo Switch. Questo capitolo potrebbe fare da ponte proprio come Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, così da dare a Game Freak il tempo necessario allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie principale.

Vi ricordiamo che Le Terre Innevate della Corona, il secondo ed ultimo contenuto aggiuntivo incluso nel Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, farà il proprio debutto entro l'anno in esclusiva su Nintendo Switch e introdurrà una nuova area esplorabile e tanti nuovi mostri da catturare.