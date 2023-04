Pokemon Oro e Argento sembrano Octopath Traveler nel remake fan made su UE5

La passione per i Pokemon e, nella fattispecie, per Pokemon Oro e Argento, sta spingendo uno youtuber giapponese a servirsi degli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per ricreare Pokemon Heart Gold e Soul Silver in HD-2D, uno stile grafico reso celebre da opere come Octopath Traveler.

L'autore di questo progetto amatoriale, il designer e creatore di contenuti 'Dott', spiega di aver voluto rivivere le emozioni dei Pokemon a lui più cari donandogli un aspetto e un gameplay attualizzati dall'approccio HD-2D 'sdoganato' da titoli come il già citato Octopath Traveler o il recente rifacimento di Live a Live (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Live a Live su Switch).

La demo sviluppata da Dott ci immerge nelle atmosfere fiabesche di Amarantopoli per ipotizzarne l'aspetto in un remake di Pokemon Heart Gold e Soul Silver in HD-2D che, al momento, non sembra essere nei piani di The Pokemon Company.

Il lavoro portato avanti da Dott è l'ennesima testimonianza della straordinaria duttilità di Unreal Engine 5, un motore grafico tanto versatile da rendere possibile lo sviluppo di opere in pixel art o nello stile HD-2D come il remake fan made di Pokemon Oro e Argento o progetti iperrealistici come Unrecord, lo sparatutto in stile body cam di cui tanto si discute sui social in questi giorni.