Pokémon Oro e Argento: tutta la verità sul coinvolgimento di Satoru Iwata nello sviluppo

Pokémon Oro e Argento sono ancora oggi considerati tra i migliori giochi Pokémon mai realizzati. Al loro sviluppo ha contribuito all'epoca anche Satoru Iwata: il compianto ex presidente Nintendo ha dato il proprio contributo per rendere realtà i giochi di Seconda Generazione, ma non ne modo in cui credete.

Per molto tempo si è infatti pensato che è stato grazie ad Iwata se in Pokémon Oro e Argento sono presenti entrambe le regioni di Johto e Kanto sviluppando un algoritmo di compressione che avrebbe permesso a Game Freak di inserire quell'enorme mole di contenuti in una cartuccia del Game Boy/Game Boy Color. Ma nonostante lo storico rumor sia andato avanti per anni, alla fine la verità è un'altra: come rivelato in un nuovo video del popolare canale Youtube Did You Know Gaming, il contributo del celebre game designer è stato molto più marginale.

Iwata ha sì creato un apposito algoritmo per le due versioni, ma che si limita ad agire soltanto sulla velocità del gioco rendendola più fluida: nello specifico, riduce i tempi di caricamento quando si incontrano ad esempio Pokémon selvatici o quando inizia un combattimento. L'algoritmo di Iwata si basa inoltre sul codice sorgente di Earthbound, e la sua implementazione ha permesso di velocizzare l'azione seppur in maniera marginale. Nonostante il ruolo minore, comunque, Iwata è stato effettivamente coinvolto nello sviluppo di due tra i migliori giochi Pokémon mai creati, resi ancora più incredibili anni dopo dai remake Heart Gold e Soul Silver per Nintendo DS.

Intanto qualcuno ha creato un remake amatoriale in Unreal Engine 5 di Pokémon Oro e Argento, talmente bello da farlo sembrare Octopath Traveler sul fronte grafico.