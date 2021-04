Pokemon: Panini lancia il magazine ufficiale con due bustine di carte in regalo

Panini (tramite la divisione Panini Magazines) annuncia l'arrivo di Pokémon Il Magazine Ufficiale, la rivista dedicata ai celebri mostriciattoli che proprio quest'anno festeggiano il venticinquesimo anniversario dal lanco, avvenuto nel 1996.

In ogni numero i lettori troveranno giochi con protagonisti i Pokémon più amati, quiz e curiosità per gli appassionati della serie animata e dei videogiochi, con schede sui personaggi, storie tratte dagli episodi televisivi e tanto altro. In regalo con ogni numero anche due bustine da tre carte dell'ultima espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon. Pokemon Magazine Ufficiale uscirà ogni due mesi in edicola e sullo store online di Panini al prezzo di 4.90 euro per ogni numero con gadget in omaggio.

Nel 2021 i Pokemon compiono 25 anni, un compleanno festeggiato con l'annuncio di due nuovi giochi (Leggende Pokemon Arceus e Pokémon Diamante Lucente/Perla Splendente) e tante iniziative promozionali come la collaborazione musicale tra Pokemon e Kate Perry. Dal 1996 ad oggi i Pokemon hanno conquistato decine di milioni di persone in tutto il mondo, i videogiochi sono tra i più venduti di sempre ed il gioco di carte collezionabili continua a riscuotere un notevole successo, così come le serie animate, i fumetti e gli altri prodotti legati alla serie.