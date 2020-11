Pokemon: la parata del Giorno del Ringraziamento anticipa i festeggiamenti per i 25 anni

Per il ventesimo anno consecutivo, un Pikachu gigante ha fatto la sua comparsa durante la parata di Macy per il Giorno del Ringraziamento a Manhattan. Quest'anno però c'è una novità...

Un gruppo di ballerino vestiti da Pikachu ha danzato sulla sigla originale della prima serie Pokemon, al termine dell'esibizione un cartellone ha svelato il logo ufficiale per il venticinquesimo anniversario della serie. Pokemon Rosso e Pokemon Verde sono stati lanciati in Giappone su Game Boy il 27 febbraio 1996, la saga festeggerà dunque il quarto di secolo il 27 febbraio del 2021.

The Pokemon Company ha annunciato che "novità verranno diffuse più avanti", al momento non sappiamo come la compagnia intenda festeggiare questa importante ricorrenza, se con il lancio di nuovi giochi o con eventi digitali speciali. Difficile immaginarsi invece veri e propri festival ad eventi live, considerando la difficile situazione sanitaria dovuta all'epidemia Coronavirus.

Negli Stati Uniti la comparsa di Pikachu alla parata di Macy per il Giorno del Ringraziamento è ormai una tradizione generazionale, dal 2000 il Pokemon più famoso del mondo prende parte alla sfilata intrattenendo gli spettatori più giovani (e non solo) con esibizioni e coreografie.