Pokemon: nuovo parco dei divertimenti in Giappone, in stile Super Nintendo World

The Pokemon Company e Universal Studios Japan hanno annunciato una collaborazione che porterà all'apertura di un parco tematico dedicato ai celebri mostriciattoli, esattamente come accaduto nel caso di Super Nintendo World.

Lo scorso anno Nintendo e Universal Studios Japan hanno inaugurato il parco di divertimenti Super Nintendo World in Giappone e lo stesso avverrà anche con il nuovo parco a tema Pokemon, la cui apertura è prevista indicativamente nel corso del 2022.

Purtroppo non ci sono informazioni in merito, le due aziende parlano di "una esperienza di divertimento mai vista prima", l'obiettivo è quello di dare vita ad un parco tematico che possa coniugare la tradizione con la tecnologia per offrire attrazioni di nuova concezione per i fan dei Pokemon.

Intanto proseguono anche i lavori sul parco tematico della Grande N con Super Nintendo World che ospiterà una zona dedicata a Donkey Kong, Pokemon godrà invece come detto di un parco tematico proprietario e non di un area all'interno di Super Nintendo World, l'obiettivo è infatti quello di mantenere separati i due universi.

Non sappiamo se il parco dei Pokemon aprirà mai in Occidente o se l'iniziativa resterà confinata al solo Giappone, tutti i dettagli sull'inaugurazione e sulle attrazioni sono attese per un secondo momento.