Pokémon su PC con Game Boy Advance come controller: leak per un progetto mai realizzato

Un nuovo leak sembra aver colpito l'universo Nintendo, andando questa volta a colpire uno dei brand più celebri legati alle console della Casa di Kyoto: Pokémon.

In rete hanno infatti fatto la propria comparsa alcuni documenti che fanno riferimento ad una proposta avanzata da iQue a Nintendo, che puntava a portare i Poket Monster su PC. Datato novembre 2004, il progetto mirava a portare la saga principale di Pokémon sulla piattaforma, con un concept che poneva un forte accento sulle funzionalità online. Secondo quanto emerso, nello specifico, la componente offline del titolo avrebbe trovato grande ispirazione in Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, giochi della serie esorditi su Game Boy Advance.



Una volta connessi alla rete, tuttavia, gli Allenatori avrebbero trovato ad attenderli una mappa di gioco in cui i Pokémon sarebbero apparsi con criteri legati alla reale posizione geografica dell'utente, oltre a variabili meteo. Ma non solo: un sistema di tornei avrebbe consentito ai giocatori di cimentarsi in scontri online, in un sistema simile a quanto previsto da Pokémon Coliseum. Nuovi Pokémon sarebbero stati resi disponibili tramite aggiornamenti, mentre eventi speciali come cacce al tesoro avrebbero arricchito l'esperienza. Tra i dettagli più peculiari, figurava anche la possibilità di utilizzare un Game Boy Advance come controller!



Ovviamente il progetto proposto a Nintendo non ha mai visto la luce, ma è sicuramente un dietro le quinte alquanto peculiare.