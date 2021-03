Pokémon senza pelle e peli: le inquietanti immagini spopolano sul web

Solitamente siamo abituati a vedere i Pokémon come creature piacevoli alla vista e caratterizzate da numerosi dettagli estetici. Un fan, colto forse dalla noia, ha pensato di privare i mostriciattoli tascabili di queste caratteristiche e di pubblicare su Twitter le immagini.

Il risultato è davvero bizzarro, dal momento che il lavoro svolto su ciascun Pokémon è notevole: Pokemon but peeled, questo è il nome del profilo Twitter, priva infatti le creature della loro pelle e di eventuali elementi estetici come orecchie, dita, code e altro. Scorrendo l'account in questione possiamo osservare i tantissimi Pokémon che hanno subito questo trattamento e alcuni di questi sono irriconoscibili. In alcuni post possiamo persino assistere all'editing delle immagini attraverso dei video che mostrano passo dopo paso come avviene la trasformazione delle creature e la rimozione dei vari dettagli che le caratterizzano. Sembra quasi inutile dire che una simile iniziativa ha in poco tempo accolto una miriade di consensi e ogni singolo post pubblicato dall'utente riceve migliaia di like e viene condiviso centinaia di volte.

Prima di lasciarvi ad alcuni dei tweet più divertenti dell'account, vi ricordiamo che il Professor Willow è in arrivo sulle carte Pokémon per celebrare i 25 anni del brand Nintendo.