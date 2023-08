Pokémon: il peluche di Wiglett impazza in rete per i motivi sbagliati

Il nuovo peluche ufficiale di Wiglett lascia pensare che Pokémon abbia commesso un...fallo. La forma del gadget, dall'alto dei suoi 26 cm di lunghezza, richiama alla mente una precisa associazione, che inevitabilmente lo ha portato al centro di una valanga di meme.

Formalmente, si tratta di un peluche come un altro, una rappresentazione innocua di Wiglett, nuovo arrivato in Pokémon Scarlatto e Violetto, ma la sua forma ambigua non è sfuggita all'occhio della rete, in cui il pupazzo sta spopolando.

La descrizione ufficiale del prodotto, denominato Wiglett Poké Plush, recita: "Sebbene Wiglett assomigli a Diglett, in realtà è una specie separata che si differenzia per dieta, habitat e tipologia. In ogni caso, questa lunga versione Poké Plush del Pokémon è pronta per farsi notare nella tua collezione di peluche, sul tuo divano, sul tuo tavolino o nella tua libreria."

Il pupazzo misura 26 cm in altezza e negli Stati Uniti ha un costo di $ 24,99. The Pokémon Company fa anche notare che il giocattolo ha un corpo pieghevole e dunque si possono anche creare pose personalizzate. Inutile dire che equivocare in rete, ancora una volta, è stato un attimo.

Peluche a parte, se invece siete a caccia di nuovi Pokémon nel gioco, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ottenere Gastrodon con un codice e anche Mew in Pokémon Scarlatto e Violetto.