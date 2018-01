Pokemon per Nintendo Switch potrebbe uscire nel 2019?

A seguito della presentazione dei risultati finanziari degli ultimi nove mesi,ha recentemente aggiornato la finestra di lancio di alcuni titoli per Switch, tra cui

Il documento diffuso da Nintendo conferma il lancio di Mario Tennis Aces in primavera, inoltre viene ribadito come Fire Emblem e Yoshi siano previsti per il 2018. Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 (titolo provvisorio) compaiono come TBA mentre Pokemon Switch viene indicato in uscita "nel 2018 o più tardi", definizione che potrebbe far pensare a un possibile slittamento del progetto al 2019.

Secondo gli ultimi rumor, Yoshi dovrebbe uscire a giugno mentre non ci sono ancora conferme sulle date di lancio degli altri titoli citati, se non una generica finestra temporale.