Pokémon Perla e Diamante, remake finito in 23 minuti: la nuova speedrun è record mondiale

Si abbassa notevolmente il traguardo dei 50 minuti necessari per finire Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Una nuova speedrun ha infatti più che dimezzato il precedente record.

Lo speedrunner attivo nella community Pokémon come "Werster" ha infatti scoperto una serie di escamotage che gli hanno consentito di mettere a segno un nuovo record mondiale. Il giocatore, sfruttando alcuni glitch del menu di gioco e non solo, ha infatti completato la propria avventura in Pokémon Perla Splendente in soli 23 minuti e 13 secondi. Il remake, che normalmente richiederebbe diverse decine di ore per essere portato a termine, è stato così aggirato dallo speedrunner. Se siete curiosi di osservare in azione tutti i trucchi adottati da Werster per raggiungere tale risultato, potete visionare la speedrun completa grazie al video disponibile in apertura a questa news.

Con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente che hanno già venduto milioni di copie in tutto il mondo, non sorprende che la community stia rapidamente scoprendo trucchi e scorciatoie di ogni genere. Di recente, ad esempio, sta trovando particolare diffusione il glitch della duplicazione in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Grazie a quest'ultimo, gli Allenatori possono replicare Pocket Monster e oggetti particolarmente potenti o utili.