Pokémon Perla Splendente: come catturare Zapdos, Moltres e Articuno

I fan di Pokémon sono tornati nella regione di Sinnoh con i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Oltre agli iconici Dialga e Palkia, alcune creature leggendarie delle precedenti iterazioni della saga tornano in questi capitoli, tra cui Zapdos, Moltres e Articuno: ecco come catturarli.

I tre uccelli leggendari di Kanto, originariamente apparsi in Pokémon Rosso, Verde, Blu e Giallo, tornano esclusivamente disponibili nella versione Perla Splendente. Per farli vostri dovrete recarvi al Parco Rosa rugosa dopo aver sconfitto i Superquattro e la Campionessa Camilla. Acquistate quindi al negozio del Parco la Lastra Scoperta (ecco tutto quello che c'è da sapere sulle Lastre Leggendarie in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) e procedete a catturare Regice, Regirock e Registeel.



Una volta completato questo passo potrete comprare la Lastra Kanto. Procuratevene tre e addentratevi nuovamente nel Parco, dove dovrete raggiungere la Stanza Kanto per iniziare i vari scontri e avere una chance di prendere Zapdos, Moltres e Articuno. Preparate la vostra squadra nel modo giusto, in modo da massimizzare le vostre possibilità di acchiappare le tre creature uniche, che risulteranno avversari di livello elevato.



