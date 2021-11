Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente già in circolazione: video e immagini in rete

Tra i nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a novembre 2021, spiccano gli attesi rifacimenti di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, titoli esorditi in origine su Nintendo DS.

Nonostante manchino ancora quasi due settimane al lancio ufficiale della coppia di produzioni videoludiche, pare che le esclusive Nintendo abbiano già raggiunto una piccola porzione di pubblico. A dimostrarlo, sono in particolari le sempre più numerose segnalazioni correlate a immagini e video di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente disponibili in rete.

Dai grandi forum, come Reddit e Resetera, passando per i più comuni social network, da Twitter a Facebook, sono in effetti diversi i casi di leak legati ai due titoli di The Pokémon Company. Visto l'ampio anticipo sulla tabella di marcia relativa alla pubblicazione di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Spendente, è difficile parlare in questo caso di semplice rottura del Day One da parte di qualche retailer, con la fuga di notizie e materiale che pare dunque avere un'origine differente.



In attesa che i due remake (ri)portino i giocatori ad esplorare la regione di Sinnoh di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, ricordiamo che la data di lancio ufficiale dei rifacimenti è fissata per il prossimo 19 novembre 2021, in esclusiva su Nintendo Switch.