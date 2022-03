Pokémon: una persona ha speso 125 mila dollari per una carta di Magikarp

Le carte collezionabili dei Pokémon continuano a far parlare di sé, e non solo per la nuova espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale del GCC, in uscita a fine maggio. Dalla rete è appena emersa l'ennesima storia con protagonisti migliaia di dollari e una carta rara.

Qualcuno ha appena speso 15 milioni di yen (125 mila dollari o 114 mila euro al cambio) per aggiudicarsi una carta estremamente rara di Pokémon Snap ritraente Magikarp risalente agli anni '90. A quanto pare, prima di riapparire il mese scorso su Yahoo Auction Japan, questo pezzo non si faceva vedere da più di due decadi, al punto che gli esperti stavano cominciando a dubitare della sua stessa esistenza. La sua autenticità è stata verificata da Professional Sports Authenticator (PSA), una compagnia specializzata nell'identificazione e nella verifica di carte collezionabili e memorabilia.

Questo particolare esemplare di Magikarp deve la sua rarità alle particolari circostanze che hanno condotto alla sua nascita. Un contest lanciato alla fine degli '90 chiese ai bambini giapponesi di inviare le proprie foto scattate in Pokémon Snap per Nintendo 64, e i dieci vincitori vennero premiati con 20 copie della loro carta personalizzata. Questo pezzo è il primo di quella serie ad emergere dopo oltre vent'anni e ad essere messo in vendita in un'asta pubblica. Al momento non è chiaro che fine abbiano fatto tutte le altre carte offerte in premio ai bambini dell'epoca.

Questa carta di Magikarp di Pokémon Snap dal valore di 114 mila euro può essere ammirata in video di Smpratte, che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Non sappiamo come abbia fatto lo youtuber ad ottenere il permesso di maneggiarla e non conosciamo l'identità del nuovo proprietario della Pokémon Snap Card.