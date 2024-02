Pokemon: Pikachu balla al ritmo del brano di Jax Jones e Zoe Wees nel nuovo videoclip

Dopo la partnership Pokemon x Van Gogh Museum, per The Pokemon Company è tempo di stringere una nuova collaborazione con uno dei DJ più acclamati dal pubblico, come ci ricorda Pikachu mentre si scatena sulle note del brano 'Never Be Lonely' di Jax Jones e Zoe Wees.

Il videoclip realizzato in collaborazione con The Pokemon Company prende spunto proprio dall'universo dei Pokemon per proiettarci in un futuro dove Jax Jones e la cantautrice pop tedesca Zoe Wees invitano tutti gli Allenatori e le Allenatrici a scatenarsi al ritmo di Never Be Lonely.

Da grande fan dei Pokemon, Jax Jones celebra questa nuova partnership sottolineando come "per me è un sogno che diventa realtà. Never Be Lonely è un viaggio sonoro nel cuore della musica e dell'amicizia, ed è un privilegio che Pikachu si unisca a noi in questa avventura".

Riallacciandosi al videoclip che possiamo ammirare in cima alla notizia, e alle scene che mostrano Pikachu scatenarsi sul palco per dare vita a una performance davvero 'elettrizzante', la cantante Zoe Wees aggiunge che "lavorare con Jax Jones è stato davvero fantastico. ‘Never Be Lonely’ è una testimonianza del potere dell'unione attraverso la musica e sono entusiasta di far parte di questa magica esperienza".