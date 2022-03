Pokémon: Pikachu celebra la fioritura dei ciliegi in Giappone con un video live-action

Gli appassionati di Pokémon attendono con impazienza di scoprire maggiori dettagli sui giochi di nona generazione recentemente annunciati. Sappiamo per certo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno open world con ampie aree da esplorare, ma per il resto le informazioni su contenuti e gameplay sono ancora limitate.

In attesa di aggiornamenti, il brand continua ad essere protagonista non solo in ambito videoludico, ma anche in numerose attività collaterali provenienti in particolare dal Giappone. In patria, infatti, è tempo della fioritura dei ciliegi, occasione celebrata nientemeno che da Pikachu in persona. Il Pokémon più famoso ed amato al mondo è infatti protagonista di un esilarante video in live-action dedicato all'iconico evento nipponico: sulle note di "Sakura Sakura", tre Pikachu danzano a ritmo di musica in onore della fioritura.

Con il passare dei secondi il filmato si fa più movimentato, con le tre creaturine che ballano e corrono tra i ciliegi, nel frattempo che il ritmo della musica si fa più incalzante ed evocativo. Il piacevole video è solo l'ennesima testimonianza di quanto i Pokémon siano ormai da anni parte della cultura nipponica, spesso al centro di iniziative legati ai grandi eventi giapponesi.

Di recente, inoltre, i peluche Pokémon vissuti sono divenuti virali, con tante persone sparse per il mondo che hanno condiviso foto dei pupazzetti rovinati ed ormai lontani dai loro tempi migliori.