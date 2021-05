Pokémon: Pikachu è sul poster del nuovo brano di Katy Perry, Electric

Sui canali social ufficiali di Katy Perry è stata annunciata una nuova collaborazione con Pokémon, il popolare brand Nintendo che avrà un forte legame con il prossimo brano della cantante.

Electric, questo è il nome del singolo in arrivo il prossimo venerdì 14 maggio 2021, è stato infatti pubblicizzato sui social con un poster in cui la celebre cantante non è sola ed è accompagnata da un sorridente Pikachu. Persino il font del nome della cantante è dedicato al piccolo Pokémon di colore giallo, con le due y la cui forma riprende la coda della creatura più famosa tra quelle create nel corso degli anni. Ovviamente la collaborazione tra il brand e la cantante non arriva in maniera casuale, dal momento che ci troviamo in prossimità del venticinquesimo anniversario di Pokémon e il brano in questione non è che uno dei numerosi modi attraverso i quali Nintendo vuole celebrare questo avvenimento. Vi ricordiamo che la notizia è tutt'altro che inaspettata, visto che già lo scorso gennaio era stata confermata la presenza di Katy Perry nell'elenco di artisti che avrebbero contribuito ai festeggiamenti del compleanno dei Pokémon.

