Pokémon: Pikachu viaggia nel tempo e compare in foto storiche del 1920

Cosa ci fa Pikachu in fotografie storiche risalenti agli anni '20 del secolo scorso? L'iconico Pokémon di Nintendo e Game Freak esisteva già cento anni fa oppure ha viaggiato nel tempo? Nulla di tutto questo: si tratta semplicemente delle meraviglie possibili con le tecnologie odierne.

Grazie ad alcuni programmi AI di generazione immagini, come Stable Diffusion e Dream Studio, l'utente Twitter Apura ha utilizzato la potente intelligenza artificiale per dare vita alla serie fotografica "Pikachu in Tokyo in the 1920s", che vede il celebre topino elettrico comparire in numerosi scatti con forme e design parzialmente alterati rispetto al suo aspetto originale, così da sembrare ancora più realistico all'interno degli scatti d'annata.

Persino le foto in cui il Pikachu riprodotto tramite I.A. appare fin troppo alterato rispetto alla caratterizzazione originale appaiono credibili, come se per davvero la creatura esistesse già all'epoca dei primi decenni del XX secolo. Ciò trasmette la sensazione di come sarebbe potuto essere il Pokémon se fosse stato disegnato in quell'epoca, con un taglio ben diverso rispetto allo stile moderno con il quale siamo abituati regolarmente a vederlo.

Disegnato per la prima volta a metà degli anni '90 e comparso originariamente in Giappone nel 1996 tramite Pokémon Rosso e Verde (quest'ultimo in occidente noto come la Versione Blu), nel corso degli anni Pikachu è andato incontro ad alcuni piccoli ritocchi volti a renderlo sempre più accattivante e riconoscibile agli occhi del grande pubblico.

Come vi sembrano questi scatti d'annata generati tramite I.A.? Tornando al presente, Nintendo ci ha fatto conoscere il Team Star di Pokémon Scarlatto e Violetto nel nuovo trailer, pronto a mettere in difficoltà i giocatori. L'ultimo filmati ci ha permesso in oltre di vedere in azione altri nuovi Pokémon di Scarlatto e Violetto quali Armarouge, Ceruledge ed il gigantesco granchio Klawf.