Pokémon Platino no damage: gioco completato senza ricevere alcun danno

Pubblicato nel 2008 per Nintendo DS, Pokémon Platino rappresenta la versione definitiva dei precedenti Pokémon Perla e Pokémon Diamante. Colto dalla nostalgia, un appassionato ha scelto il gioco per cimentarsi in una sfida piuttosto peculiare.

Sul proprio Canale YouTube, il giocatore "Smallant1" ha infatti deciso di provare a terminare il titolo Game Freak senza che le creature da lui utilizzate incorressero in alcun tipo di danno. Una vera e propria No Damage Run su Pokémon Platino, in sostanza! Un obiettivo che, considerata la struttura videludica dei titoli della serie Pokémon, non risulta affatto semplice da ottenere.

Ad ogni modo, dopo diversi tentativi in quel della Regione di Synnoh, l'utente è riuscito nel suo intento ed ha condiviso il risultato conseguito tramite il proprio Canale YouTube. Se siete curiosi di visionare una sessione di gameplay dedicata a Pokémon Platino alquanto particolare, potete trovare il video dedicato direttamente in apertura a questa news.



Diversi mesi fa, erano emersi diversi rumor su di un possibile remake di Pokémon Perla e Pokémon Diamante, ma nessuna conferma ufficiale ha fatto loto seguito. Nel frattempo, tuttavia, Nintendo e Game Freak hanno invece annunciato Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, remake degli apprezzati Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu.