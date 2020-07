Pokémon Players Cup 2020: diversi italiani nella competizione di Spada e Scudo

Sembra proprio che gli italiani amino i Pokémon e le competizioni che coinvolgono il celebre brand, dal momento che sono stati davvero in tanti i nostri connazionali che sono riusciti a qualificarsi alla Pokémon Players Cup 2020, il campionato di Spada e Scudo.

Se lo scorso anno ben 58 dei 131 partecipanti europei erano italiani, nell'edizione 2020 dell'evento tra i 16 migliori giocatori del mondo ne troviamo 3 del nostro paese. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di tifare per i nostri giocatori di Pokémon, sappiate che potrete guardare le finali dell'evento competitivo mondiale dedicato ai videogiochi di ottava generazione Pokémon Spada e Pokémon Scudo in diretta streaming dal 22 al 23 agosto sul canale Twitch di Francesco "Cydonia" Cilurzo. I tre giocatori che rappresenteranno l'Italia saranno Nico Davide Cognetta, Edoardo Giunipero Ferraris e Alessio Yuri Boschetto.

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di campione del mondo, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa i Pokémon acquatici sono arrivati nei Raid Dynamax di Spada e Scudo. Vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra analisi dell'endgame di Pokèmon Spada e Scudo: L'Isola Solitaria dell'Armatura.