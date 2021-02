Quanti Pokemon ci sono nel Pokedex al 2021? Ecco il numero preciso

Nel corso delle numerose generazioni di giochi della serie Pokémon, un numero sempre maggiore di creature è stato aggiunto all’interno dei nuovi capitoli e all’interno del Pokédex, ovvero il database generale che raccoglie tutti i Pokémon che si siano mai visti nei diversi capitoli della serie Game Freak.

Ebbene, dopo ormai 25 anni dalla nascita della serie, il Pokédex ufficiale conta l’incredibile cifra di ben 898 pokémon, un numero enorme che comprende tutte le creature uscite dai tempi della prima generazione della serie, composta da Pokémon Rosso, Pokémon Blu e Pokémon Giallo, fino ad arrivare agli ultimi capitoli usciti per Nintendo Switch, ovvero Pokémon Spada e Pokémon Scudo, comprese le espansioni di quest’ultime e le versioni speciali di alcuni capitoli ripubblicate nel corso del tempo.

Nel caso in cui vogliate vedere voi stessi la lista completa dei pokémon che fanno parte del Pokédex ufficiale della serie Nintendo, vi basterà accedere alla pagina dedicata sul sito della serie Pokémon, sul quale troverete un comodo tool per filtrare e cercare i pokémon che vi interessano, da Bulbasaur, Squirtle e Charmander per arrivare fino a Calyrex, il numero 898 della lista, nell'attesa di scoprire quali nuove creature verranno introdotte con la prossima generazione di Pokemon.