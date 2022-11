Quanti sono i Pokémon del Pokédex Nazionale con Scarlatto e Violetto?

A partire dagli originali 151 Pokémon visti per la prima volta in Giappone nel 1996, ogni nuova Generazione Pokémon ha introdotto un numero sempre consistente di creature inedite da catturare, allenare e far evolvere, aumentando a dismisura con il passare degli anni il totale presente nel Pokédex Nazionale.

Anche con Pokémon Scarlatto e Violetto sono arrivati nuovi mostriciattoli in gran quantità: i giochi di Nona Generazione offrono infatti 103 Pokémon mai visti prima, facendo in questo modo segnare un importante traguardo al franchise. Sapete infatti quanti sono i Pokémon totali del Pokédex Nazionale, tenendo conto di tutte le nove generazioni? Ebbene, con Scarlatto e Violetto la serie supera il migliaio di unità: esistono infatti 1008 Pokémon unici all'interno del brand targato Nintendo, creati in oltre 25 anni di storia.

Da far presente che il dato non tiene conto delle varianti regionali di vecchie creature (come quelle di Alola, Galar, Hisui e Paldea), né delle Mega-evoluzioni o delle versioni Gigamax dei celebri mostri tascabili, ma si riferisce soltanto ai singoli Pokémon esistenti. Si tratta di un numero in ogni caso impressionante, destinato sicuramente ad aumentare ancora in futuro con ulteriori creature aggiuntive per la Nona Generazione o, nei prossimi anni, con un'eventuale Decima Generazione.

Non tutti sono comunque presenti nei più recenti giochi per Nintendo Switch: ecco quanti Pokémon ci sono nel Pokédex di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.