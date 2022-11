Quanti Pokémon ci sono nel Pokédex di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili su Nintendo Switch: gli appassionati della storica serie Nintendo si preparano ad esplorare la regione di Paldea alla ricerca dei numerosi Pokémon che la popolano, tra vecchie conoscenze diversi nuovi mostriciattoli che vanno a comporre la Nona Generazione.

Scelto il nostro Starter all'inizio dell'avventura (a tal proposito, ecco qual è il miglior Starter di Pokémon Scarlatto e Violetto), si inizia la ricerca degli altri mostriciattoli sparsi attraverso le vaste aree del mondo di gioco, da registrare come di consueto all'interno del nostro Pokédex accessibile anche stavolta attraverso lo Smart Rotom. Restando appunto in tema, sapete quanti Pokémon sono inclusi nel Pokédex di Scarlatto e Violetto?

La regione di Paldea offre in totale 400 diversi Pokémon da scoprire, tra creature selvatiche e relative evoluzione quando previste. Un numero in linea quindi con il Pokédex di Pokémon Spada e Scudo: anche il predecessore offriva infatti lo stesso numero di creature al lancio, per quello che sembra quindi divenuto uno standard all'interno della serie Game Freak. A meno di novità o cambiamenti in futuro, ciò significa che in Scarlatto e Violetto non saranno presenti tutti i Pokémon esistenti e relativi al Pokédex Nazionale, sebbene il numero complessivo rimanga comunque consistente e garantisca numerose ore di gioco necessarie per portare a termine tutta la collezione.

Per ulteriori sui contenuti dei due giochi, non perdetevi la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.