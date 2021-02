Pokémon e Post Malone: guardate il concerto virtuale per il 25° anniversario!

The Pokémon Company sta facendo le cose in grande per celebrare il 25° anniversario delle creaturine più famose del mondo, e come promesso la scorsa notte ha trasmetto l'atteso concerto virtuale di Post Malone, primo evento del programma P25 Music Presents.

Il concerto virtuale, dalla durata di circa 13 minuti, ha visto una versione in computer grafica del noto artista americana viaggiare in alcuni dei luoghi più iconici della serie ed eseguire canzoni famose come Psycho, Circles, Only Wanna Be With You e Congratulations. Nel corso di questo splendido viaggio virtuale ha incontrato i Pokémon più disparati, dagli starter di prima generazione Bulbasaur, Charmander e Pikachu, fino a creature leggendarie come Lugia. Preferiamo tuttavia non anticiparvi null'altro e lasciarvi alla visione della replica del concerto in apertura di notizia.

Sono stati giorni memorabili per tutti gli appassionati di Pokémon, che oltre al concerto di Post Malone hanno potuto assistere anche agli annunci di nuovi videogiochi della serie. Nel 2021 la quarta generazione tornerà su Nintendo Switch con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, mentre nel 2022 verrà il turno di un'operazione totalmente inedita, Leggende Pokémon: Arceus, che porterà i giocatori in una Sinnoh del passato.