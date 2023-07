Pokémon Present all'orizzonte: novità per i DLC in arrivo o per il prossimo gioco?

Il mondo Pokémon potrebbe essere presto scosso da un'importante novità. I datamine parlano chiaramente: un nuovo Pokémon Presents sarebbe in arrivo, ma sarà davvero così? Sono queste le voci di corridoio emerse nella serata di oggi le quali, pur essendo prive di alcuna conferma ufficiale, hanno destato l'interesse della community Pokémon.

Ad un mese di distanza dal trailer che ci porta alla scoperta de Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto, a lanciare l'indiscrezione di cui sopra è l'utente EternalStay su Twitter, che con un post sulla piattaforma di Elon Musk ha affermato quanto segue: "Alcune persone hanno notato che per Pokémon Master EX, il duo Menzi x Poharmotte verrà rilasciato l'8 agosto alle 15:00 anziché alle 08:00 del mattino come di consueto".

Di per sé non vi è nulla di particolarmente sospetto nel post in questione, se non fosse che lo stesso EternalStay ha continuato poco sotto dicendo: "Poi, se volete qualcosa di più esplicito, c'è una 'campagna' chiamata Pokémon Present che inizia l'8 agosto alle 15:00". Non c'è alcuna comunicazione in via ufficiale di The Pokémon Company sull'evento in questione, ma non è da escludere a priori che la "fuga di informazioni" possa rivelarsi veritiera nei prossimi giorni. La conferma arriverà tra meno di due settimane. Fino a quel momento, non ci resta che attendere novità ufficiali o ulteriori indiscrezioni sui possibili contenuti che verranno presentati. Si tratterà di una presentazione dedicata ai DLC prossimi alla pubblicazione, ad eventuali nuovi Pokémon in arrivo su Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero o ad un nuovo capitolo della serie?