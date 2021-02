Pokemon Presents il 26 febbraio: annuncio di Diamante e Perla Remake in arrivo?

Come previsto dai rumor dei giorni scorsi, The Pokemon Company ha annunciato uno show Pokemon Presents legato al venticinquesimo anniversario della serie. La trasmissione andrà in onda il 26 febbraio alle 16:00, ora italiana.

Una presentazione video Pokémon Presents sarà trasmessa sul canale italiano ufficiale Pokémon su YouTube domani, venerdì 26 febbraio, alle 16:00 (ora italiana).

Con un giorno di anticipo rispetto alla data esatta (27 febbraio 1996) Game Freak si appresta dunque a festeggiare nel migliore dei modi il primo quarto di secolo di uno dei franchise più iconici e remunerativi dell’industria dell’intrattenimento.

Al momento non sappiamo effettivamente quali siano gli annunci in programma, da tempo si rumoreggia dei remake di Pokemon Diamante e Perla per Nintendo Switch e questa potrebbe essere effettivamente l’occasione giusta per il reveal. Non è escluso che durante lo show si possa assistere anche ad annunci legati a nuovi film animati o serie TV.

Non ci resta dunque che attendere domani per saperne di più sulle novità Pokemon in arrivo. Lasciateci qui sotto nei commenti le vostre previsioni sui possibili annunci in programma per lo show, siamo curiosi di conoscere le vostre aspettative.