Pokémon Presents: da Arceus a Scarlatto e Violetto, tutte le novità dello show di febbraio

L'evento mediatico Pokémon Presents del 27 febbraio, organizzato per celebrare il Pokémon Day 2022, ha fatto da sfondo a un mare di annunci per tutti i fan di Pikachu e compagni. Passiamo allora in rassegna tutte le sorprese svelate durante lo show.

Senza nulla togliere agli altri reveal dello spettacolo, la notizia più importante per i fan della serie è certamente quella rappresentata dall'annuncio di Pokemon Scarlatto e Violetto, la nuova avventura che le fucine digitali di Game Freak sforneranno a fine 2022 su Nintendo Switch. La prossima attività che vedrà impegnati gli Allenatori di tutto il mondo metterà a loro disposizione tre nuovi Starter e, soprattutto, li vedrà partecipare a sfide ambientate in una mappa open world liberamente esplorabile.

Gli spettatori del Pokémon Presents hanno poi assistito all'annuncio dell'avvenuto lancio dell'aggiornamento di Leggende Pokemon Arceus con La Nuova Alba di Hisui, un update contenutistico che ha aperto un'Area di Allenamento a Villaggio Giubilo e fatto da sfondo alla comparsa di tanti Pokemon speciali nelle regioni più selvagge di Hisui.

E che dire allora dell'Evento Alola di Pokemon GO o delle sorprese rappresentate dalle Lotte Accelerate di Pokemon Unite e dall'arrivo della modalità Via Vittoria in Pokemon Masters EX? Spazio anche a Shaymin e all'arrivo del professor Oak in Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, come pure ad una serie animata di Pokemon ambientata a Hisui, la Sinnoh del passato esplorata in Leggende Pokemon Arceus.