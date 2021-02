Pokémon Presents, tutto ciò che dovete sapere: Arceus, Diamante Splendente e Perla Lucente

L'evento Pokémon Presents andato in onda oggi 26 febbraio ha portato con sé un bel po' di sorprese, dalla riedizione di due noti giochi della serie ad un episodio nuovo di zecca. Scoprite tutti i dettagli nel nostro video riassunto di 4 minuti.

Dopo uno spezzone dedicato ai fan più nostalgici, il Pokémon Presents ha annunciato New Pokémon Snap, riedizione del classico titolo Nintendo in uscita su Switch ad aprile 2021, e l'arrivo di tanti nuovi eventi in Pokémon GO, Spada e Scudo e Masters. I veri piatti forti sono tuttavia stati rappresentati dall'annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente altri non sono che le riproposizioni dei due giochi per Nintendo DS che nel 2006 hanno introdotto la quarta generazione delle famose creature. Torneranno in forma smagliante su Switch nella seconda metà del 2021, preservando i percorsi, le proporzioni delle città e le meccaniche originali. Leggende Pokémon Arceus è un'operazione del tutto inedita, che nel 2022 catapulterà gli allenatori in una Sinnoh del passato con tre Starter d'eccezione come Rowlet, Cyndaquil ed Oshawott. Se vi siete persi il Pokémon Direct, allora dovete assolutamente vedere il nostro video riassunto in soli quattro minuti allegato in cima a questa notizia.