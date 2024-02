Pokemon Presents: ecco quanto dura, breve ma intenso? Dove guardarlo in italiano

Oggi è il Pokemon Day, il franchise festeggia 28 anni di vita con il debutto di Pokemon Rosso e Verde avvenuto il 27 febbraio del 1996 in Giappone. E The Pokemon Company festeggia con uno showcase Pokemon Presents, in onda a partire dalle 15:00.

Secondo quanto riportato da Gematsu, l'evento in questione sarà piuttosto breve, la preview giapponese postata su YouTube infatti rivela una durata complessiva di 12 minuti e 52 secondi. Meno di 15 minuti per presentare gli ultimi aggiornamenti su giochi, anime e trading card game dei Pokemon... non sono troppo pochi?

Secondo alcune indiscrezioni, durante lo show troveranno spazio novità su Pokémon Masters EX, Pokémon Sleep e Pokémon Café ReMix ma ovviamente ci aspettiamo ci sia anche qualcosa di più sostanzioso, come il tanto rumoreggiato remake di Pokemon Bianco e Nero in arrivo presumibilmente alla fine del 2024. E chissà che The Pokemon Company non possa svelare anche il prossimo gioco della serie Leggende Pokemon, dopo Leggende Pokemon Arceus uscito all'inizio del 2022.

Il Pokemon Presents per il Pokemon Day andrà in onda alle 15:00 ora italiana di oggi pomeriggio, noi lo seguiamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it con pre show a partire dalle 14:30 e post show per commentare tutte le novità, resteremo live almeno fino alle 16:00 per un pomeriggio interamente a tema Pokemon.