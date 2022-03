Pokemon Presents: l'evento non è stato pubblicizzato a causa della situazione mondiale

Il Pokemon Presents trasmesso durante il Pokemon Day del 27 febbraio non è stato pubblicizzato da Nintendo, Game Freak e The Pokemon Company, sopratutto per quanto riguarda l'Europa e gli Stati Uniti. Si è trattato di una scelta ben precisa presa dalla compagnia e portata avanti con convinzione.

Come spiegato da un portavoce di The Pokemon Company, purtroppo non è stato possibile rimandare la trasmissione dell'evento poiché molti annunci erano legati ad una ricorrenza specifica (il ventiseiesimo anniversario di Pokemon, che cade proprio il 27 febbraio) tuttavia l'azienda ha preferito "ridurre significativamente la promozione dell'evento" a causa "degli eventi che si stanno verificando nel mondo e che stanno avendo un grande impatto a livello internazionale", riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina, sebbene il conflitto non sia stato citato espressamente come motivazione.

The Pokemon Company ha voluto comunque offrire agli interessati la possibilità di scoprire le novità in arrivo ma ha deciso di limitare al minimo la pubblicità dello showcase, limitandosi ad annunciarlo sui social senza troppo clamore. Molti giocatori sono rimasti sorpresi dall'annuncio di Pokemon Violetto e Scarlatto durante una tranquilla domenica pomeriggio di fine febbraio, proprio perché non c'è stata grande promozione legata all'evento Pokemon Presents ed alle possibili novità.