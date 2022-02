Pokémon Presents alle 3, link per seguirlo: spunta un leak, Nona Generazione in arrivo?

L'esordio di Leggende Pokémon: Arceus ha conquistato anche l'Italia, con notevoli vendite per il titolo di casa Nintendo: ma c'è qualcos'altro in serbo per il pubblico?

Un interessante avvistamento farebbe pensare di sì, soprattutto alla vigilia di un nuovo appuntamento con il format Pokémon Presents. L'evento digitale sarà infatti trasmesso quest'oggi, domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 15:00 in punto. Sappiamo che la presentazione a cura di The Pokémon Company avrà una durata di circa un quarto d'ora, ma non è stato offerto alcun dettaglio in merito alla natura degli annunci che saranno condivisi durante lo show.

E mentre la community ipotizzava il possibile reveal di un piano di DLC per Leggende Pokémon: Arceus, in verità Game Freak potrebbe avere un asso ancora più grande nella manica. I PokéFan hanno infatti avvistato la registrazione da parte della software house di due nuovi marchi in Cina. A grandi linee, questi ultimi possono essere tradotti come "Coccodrillo di fuoco" e "Gatto foglia". Una circostanza sospetta, soprattutto per chi ricorda come, nel 2016, un avvistamento molto simile avesse preceduto l'annuncio di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Che la storia si stia ripetendo e l'annuncio della Nona Generazione di Pokémon sia ormai imminente?



Per saperne di più, non resta che attendere poco meno di un'ora, con il Pokémon Presents che sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale Youtube ufficiale della serie Pokémon.