Pokémon Presents: un mare di sorprese e annunci dall'evento del 3 agosto

Dalla regione di Paldea di Pokemon Scarlatto e Violetto agli aggiornamenti sugli altri videogiochi della serie, eccovi un riassunto delle sorprese e degli annunci del Pokemon Presents, l'evento tenuto da The Pokemon Company nel pomeriggio del 3 agosto.

Nel corso di questo importante appuntamento mediatico, Takato Utsunomiya di The Pokemon Company ha aperto delle nuove finestre sulle dimensioni interattive dei videogiochi a tema Pokemon, non prima però di aggiornarci sulle attività che avranno luogo da qui alle prossime settimane con l'inizio dei Campionati Mondiali Pokémon 2022. La competizione vedrà migliaia di giocatori fronteggiarsi in tornei legati al Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, Pokemon Spada e Scudo, Pokken Tournament DX e, per la prima volta, Pokemon GO e Pokemon UNITE.

Nella cornice del Pokemon Presents del 3 agosto abbiamo assistito anche all'apparizione delle Ultracreature nella dimensione in Realtà Aumentata di Pokemon GO, con tanto di raduno previsto per l'Evento finale del Festival di Pokemon GO 2022 a cui prendere parte dal 27 agosto. I fan di Pokemon UNITE saranno poi lieti di sapere che il titolo, da poco entrato nel suo secondo anno di vita, riceverà presto nuovi Pokemon e funzioni di gioco inedite, oltre a eventi e campagne speciali con tanto di Lotta Rapida Pikafesta disponibile già da domani, 4 agosto.

L'evento mediatico di The Pokemon Company ha poi fornito degli interessanti aggiornamenti su Pokemon Café ReMix, come l'ingresso di Mewtwo nel proprio staff dopo aver preparato dei manicaretti nella modalità Cucina in 1 Minuto. Oltre a Mewtwo, i giocatori di Café ReMix potranno aggiungere alla propria collezione anche Victini, Latias e Latios.

Qui, invece, trovate il riassunto con tutte le novità su Pokemon Scarlatto e Violetto del Pokémon Presents, dalla video panoramica sulla regione di Paldea all'annuncio dei Pokemon Leggendari cavalcabili.