Pokémon Presents oggi su Twitch con Everyeye: seguiamo l'evento in diretta!

Con l'annuncio ufficiale di un nuovo Pokémon Presents, ora è giunto finalmente il momento di scoprire tutte le novità in arrivo all'interno del mondo dei pocket monster di casa Game Freak.

In programma per la giornata di oggi - martedì 8 agosto - l'evento potrebbe in particolare svelare gli ultimi dettagli su il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero. Il lancio della corposa espansione, che sarà suddivisa in due parti, è in effetti in programma entro la fine del 2023, con i tempi dunque ormai maturi per un reveal della data di arrivo su Nintendo Switch.

L'appuntamento potrebbe però essere anche il palco scelto da The Pokémon Company per annunciare nuovi videogiochi della serie Pokémon. Mentre appare per ora improbabile il reveal di un ulteriore capitolo principale della saga, non è invece da escludere l'annuncio di remake o rifacimenti di precedenti avventure, sulla scia di Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente. Tra le opzioni non manca nemmeno un erede del format di Leggende Pokémon: Arceus. Già confermata invece la data di uscita di Pokémon Detective Pikachu 2, che tuttavia potrebbe comunque fare una apparizione al Pokémon Presents di oggi.



Per scoprire quali sono i piani di The Pokémon Company per il futuro dei pocket monsters, vi invitiamo a raggiungerci sul canale Twitch di Everyeye, per seguire insieme in live il Pokémon Presents. La diretta prenderà il via alle ore 14:45 in punto, non mancate!