Pokémon Presents oggi su Twitch con Everyeye: seguiamo l'evento del Pokémon Day

Come ogni febbraio, anche quest'anno i vertici di The Pokémon Company hanno deciso di celebrare in compagnia della community il compleanno della serie, con un nuovo appuntamento con Pokémon Presents.

Il format, che tradizionalmente porta con sé tanti annunci legati ai Pocket Monster, sarà trasmesso nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. A partire dalle ore 15:00 italiane, i PokéFan potranno seguire in diretta uno show della durata di circa 20 minuti, durante il quale saranno presentate diverse sorprese a tema Pokémon. Per commentare in vostra compagnia ogni annuncio di The Pokémon Company, la redazione sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 14:30.

Al momento, non si hanno indizi specifici su quelli che potrebbero essere i temi principali dell'evento celebrativo, che tuttavia è solito portare con sé molteplici annunci a tema videoludico, anime e carte collezionabili. In seguito alle vendite record di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, non sarebbe da escludere l'eventualità di assistere all'annuncio di una serie di espansioni per i due titoli, come accaduto ai tempi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. All'appello, potrebbero rispondere inoltre nuovi contenuti per Pokémon GO e Pokémon Unite. Infine, non sono da dimenticare i possibili reveal di ulteriori remake o remastered di vecchi capitoli della saga.



