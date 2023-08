Pokemon Presents: da Scarlatto e Violetto a Detective Pikachu, il riassunto degli annunci

C'era grande attesa per il Pokemon Presents dell'8 agosto: l'evento mediatico organizzato da The Pokemon Company è stato foriero di novità e sorprese per tutti gli appassionati di Pokemon. Eccovi allora il riassunto di tutti gli annunci dello show.

Il valzer dei reveal del Pokemon Presents dell'8 agosto viene aperto dal reminder per gli imminenti Campionati Mondiali di Pokemon 2023 che si terranno a Yokohama, in Giappone, con la partecipazione di tutti i pro player di Pokemon e di chi, ovviamente, vorrà ammirare le sfide che animeranno questa kermesse competitiva.

Sempre nel corso dell'evento mediatico di The Pokemon Company è stata presentata la serie animata Pokemon Verso la Cima, incentrata sulle gesta compiute da Ava mentre scopre il proprio talento naturale per il gioco di carte collezionabili di Pokemon. Lo show ha poi dato ampio spazio alle prossime novità videoludiche della serie di Pokemon con un video approfondimento su Detective Pikachu 2 Il Ritorno, l'avventura investigativa in uscita il 6 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.

L'evento ha inoltre svelato i prossimi aggiornamenti di Pokemon Cafè Remix, Pokemon GO e Pokemon Unite, con tante attività da svolgere e contenuti da sbloccare insieme al proprio Allenatore. L'altra sorpresa del Pokemon Presents di agosto coinvolge Nintendo Switch Online: gli abbonati al servizio possono scaricare Pokemon Trading Card Game per Game Boy Color e Pokemon Stadium 2 per Nintendo 64 (quest'ultimo riservato ai possessori del Pacchetto Aggiuntivo).

La parte finale dell'evento è stata invece dominata dai filmati di approfondimento sui segreti del gameplay de Il Tesoro dell'Area Zero di Pokemon Scarlatto e Violetto, con un doppio focus sui contenuti inediti e sulle attività da completare esplorando le ambientazioni originali de La Maschera Turchese e Il Disco Indaco.